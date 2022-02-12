روسيا.. مناورات واسعة في البحر الأسود

أعلن مقر أسطول البحر الأسود الروسية السبت، انطلاق أكثر من 30 سفينة حربية، من سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود. وقال المقر في بيان غادرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود، ميناء سيفاستوبول ونوفوروسيسك وفقًا لخطة المناورات”.

ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم ، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة. وسيشارك في التدريبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.

المصدر: سبوتنيك