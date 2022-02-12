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February 12 2022 - 09:04

الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن إجلاء موظفي سفارتها في كييف

منذ 43 mins 12 February، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية السبت، الإعلان عن إجلاء موظفي سفارتها في كييف. ونقلت وكالة “اسوشيتيد برس” عن نصدر أميركي قوله “إن جميع الموظفين الأميركيين في السفارة في كييف سيضطرون إلى مغادرة البلاد قبل الغزو الروسي الخطير”.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن نقل عدد محدود من الدبلوماسيين الأميركيين إلى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وجود دبلوماسي في البلاد. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده “سخيفة وخطيرة”.

المصدر: سبوتنيك

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