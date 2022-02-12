وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأميركي الرد المشترك على “التهديدات الروسية” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 01:34

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأميركي الرد المشترك على “التهديدات الروسية” (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
أخبار موقع المنار

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