فنلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا على الفور

حثت فنلندا، اليوم السبت، رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، ونصحت المواطنين بتجنب السفر إلى هذا البلد. وقالت وزارة الخارجية الفنلندية، في بيان: “قامت فنلندا بتحديث البيانات السياحية الخاصة بشان السفر إلى أوكرانيا. تدعو وزارة الخارجية إلى المغادرة الفورية للبلاد بسبب تفاقم الوضع الأمني ​​وعدم القدرة على التنبؤ به”.

ودعت مجموعة من الدول الغربية منها بريطانيا والنرويج و لاتفيا وإستونيا مواطنيها لمغادرة أوكرانيا بأسرع ما يكمن أو الامتناع عن السفر إليها إلا في حال الضرورة القصوى.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا “الآن”، محذرا من أن السلطات الأمريكية قد تواجه صعوبات بإجلاء المواطنين.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها. وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية. وأعلنت وزارة الحرب الأميركية “النتاغون”، أمس الجمعة، أنها سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا، للانضمام إلى 1700 موجودين هناك، وسط تزايد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك