كورونا في الاردن.. تسجيل 25 وفاة و18872 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية الجمعة انه تم تسجيل 25 وفاة و18872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13456 وفاة و1536762 إصابة.

وقالت الوزارة “بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 29.25 بالمئة”، وأشارت إلى أن “عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 192581 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 219 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 241 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1183 حالة”.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 17893 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1230725 حالة”.

المصدر: وكالة عمون