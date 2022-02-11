السلالة الفرعية من “أوميكرون” منتشرة في جنوب أفريقيا

قالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إن تقديرات المنظمة تكشف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة قد يكون أعلى سبع مرات مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى مرتين أو ثلاث مرات عن المعلن.

وأضافت مويتي في إفادة صحفية دورية عبر الإنترنت “ندرك جيداً مشكلات أنظمة المراقبة التي لدينا في القارة، حيث أدت مشكلة الحصول على لوازم الفحص على سبيل المثال إلى إحصاء عدد أقل من الإصابات الفعلية”.

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلالة “بي إيه.2” من المتحورة “أوميكرون” أصبحت منتشرة الآن في جنوب أفريقيا وتم رصدها في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى.

وذكر جون نكنغاسونغ مدير المراكز في إفادة دورية للإعلام عبر الإنترنت “لدينا بيانات من جنوب أفريقيا تفيد بأن (بي إيه.2) أصبحت الآن السلالة الأكثر انتشاراً في جنوب أفريقيا”.

وأضاف أن السلالة رُصدت في موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي، مشيراً إلى أنه من المرجح وجودها في أماكن أخرى لكن لم يتم رصدها حتى الآن بسبب ضعف أنظمة المراقبة.

المصدر: الاندبندنت