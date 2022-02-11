التحكم المروري : قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام رياق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 11 2022 - 01:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
مجلس الوزراء يقر موازنة 2022: الواردات 39 ألف مليار ل.ل. مقابل نفقات 47 ألف مليار ل.ل. مع عجز 17%
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب جلسة مجلس الوزراء: اتخاذ سلسلة اجراءات في الموازنة خاصة بالموظفين والشأن الاجتماعي
ميقاتي: الموازنة ستعتمد سعر صرف منصة صيرفة والدولار الجمركي لن يزيد أسعار السلع المستهدفة إلا بنسبة لا تتعدى الـ5%
ميقاتي: تم إقرار تصحيح الرسوم والضرائب بما يتناسب مع سعر الصرف وتم خفض الغرامات على التحصيل لمدة ستة أشهر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لجلسة تشريعية في الـ21 والـ22 من الشهر الجاري للبت بمقترحات القوانين التي أقرّتها اللجان
صندوق النقد الدولي: المحادثات مع لبنان تتقدم بشكل جيد والفترة المقبلة تتطلب عملا معمقا والمهمة تنتهي نهاية الأسبوع
النقد الدولي: سنواصل مساعدتنا للسلطات اللبنانية على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية وعلى رأسها الأميركية والسعودية
مصادر المنار: إستبعاد النقطة 29 من النقاش في ترسيم الحدود البحرية وتقدم المقترح الأميركي بين خط هوف والنقطة 23
مصادر عين التينة: الرئيس نبيه بري أكد أن لبنان لا يمكن أن يعطي شيئا من حقوقه
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يهنئ الامام السيد علي الخامنئي ورئيسي الجمهورية والبرلمان في ذكرى انتصار الثورة
الشيخ علي الخطيب: الجمهورية الإسلامية حققت أعظم الإنجازات بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة ووعي شعبها وصموده
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الموازنة بمثابة حرب على البلد والناس والبلد متروك للكارتيلات ومافيا المصارف والوكالات الحصرية
المتعاقدون في التعليم الرسمي والمهني يعلنون تعليق الاضراب والعودة إلى التدريس بعد إقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين
القضاء الإداري في فرنسا يرفض إصدار الأمر بطرد المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المعتقل منذ 38 عاما
القوات المسلحة اليمنية: استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة من نوع قاصف 2K وتحقيق إصابة دقيقة
الخارجية الروسية: القصف الإسرائيلي لأهداف في داخل سوريا مصدر قلق بالغ وانتهاك صارخ للسيادة السورية
الرئيس التونسي قيس سعيد: المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بآخر
المجلس الأعلى للقضاء في تونس: مجلسنا هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة للسلطة القضائية وقرار سعيد مخالف للدستور
مئات القضاة والمحامين يتظاهرون أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على قرار الرئيس سعيّد
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة
بريطانيا تقر قانونا يسمح لها بتشديد منظومة عقوباتها ضد روسيا على خلفية الأزمة مع أوكرانيا
وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وافقت على بيع أندونيسيا 36 مقاتلة إف-15 مقابل 14 مليار دولار
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 4.3% إلى 4% مع ارتفاع التضخم إلى 3.5% في العام 2022
الولايات المتحدة: ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل غير مسبوق مسجلاً 7.5% على أساس سنوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
مئات القضاة والمحامين يتظاهرون أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على قرار الرئيس سعيّد
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 4.3% إلى 4% مع ارتفاع التضخم إلى 3.5% في العام 2022
الولايات المتحدة: ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل غير مسبوق مسجلاً 7.5% على أساس سنوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام رياق
منذ 2 ساعة
10 February، 2022
طريق رياق
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح