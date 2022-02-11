التحكم المروري : قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام رياق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 01:20

التحكم المروري : قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام رياق

منذ 2 ساعة 10 February، 2022
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