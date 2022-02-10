مراسل المنار :إعلام العدو يتحدث عن إعتقال “سوداني” عبر الحدود من لبنان واعتقله داخل مستعمرة “شتولا” مقابل عيتا الشعب ورامية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2022 - 21:38

مراسل المنار :إعلام العدو يتحدث عن إعتقال “سوداني” عبر الحدود من لبنان واعتقله داخل مستعمرة “شتولا” مقابل عيتا الشعب ورامية

منذ 39 mins 10 February، 2022
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