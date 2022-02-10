الشيخ القطان أبرق الى القيادة الايرانية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

أعلنت جمعية “قولنا والعمل” في بيان، أن رئيسها الشيخ أحمد القطان “أبرق بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الى كل من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية الإسلامية السيد ابراهيم رئيسي وسفير الجمهورية الإسلامية الدكتور محمد جلال فيروزنيا”.

وأشارت البرقية الى أن “الثورة المباركة أثبتت عبر السنين والأيام أنها الحصن الحصين للوحدة الإسلامية، والسيف المسلول في وجه العدو الصهيوني دفاعا عن القدس وفلسطين، وأنها كانت وما زالت وستبقى ان شاء الله نصير المستضعفين والمظلومين في العالم، والداعم الحقيقي لحركات المقاومة في كل مكان لا سيما في فلسطين ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام