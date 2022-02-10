الشيخ القطان أبرق الى القيادة الايرانية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2022 - 19:42

الشيخ القطان أبرق الى القيادة الايرانية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

منذ 1 ساعة 10 February، 2022
الشيخ أحمد القطان
لبنان

أعلنت جمعية “قولنا والعمل” في بيان، أن رئيسها الشيخ أحمد القطان “أبرق بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الى كل من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية الإسلامية السيد ابراهيم رئيسي وسفير الجمهورية الإسلامية الدكتور محمد جلال فيروزنيا”.
وأشارت البرقية الى أن “الثورة المباركة أثبتت عبر السنين والأيام أنها الحصن الحصين للوحدة الإسلامية، والسيف المسلول في وجه العدو الصهيوني دفاعا عن القدس وفلسطين، وأنها كانت وما زالت وستبقى ان شاء الله نصير المستضعفين والمظلومين في العالم، والداعم الحقيقي لحركات المقاومة في كل مكان لا سيما في فلسطين ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح