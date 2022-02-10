“كتائب شهداء الأقصى” تعلن حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة الغربية

أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذارع العسكري لحركة فتح، مساء اليوم الخميس،”حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم. ضد أبناء شعبنا”.

وقالت الكتائب خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة نابلس :” نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا للرد على جريمة اغتيال الشبان الثلاثة، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو لأنها السبب فيما يجري”.

وأعدمت قوات الاحتلال “الاسرائيلي”، أول من امس الثلاثاء ، ثلاثة من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس وهم ” “أدهم مبروكه الشيشاني” ، و” محمد الدخيل” و “ابراهيم النابلسي”، أعلن الاحتلال عقبها أن اغتيالهم جاء رداً على مشاركتهم في عمليات إطلاق نار تجاه الحواجز العسكرية والمستوطنات.

المصدر: فلسطين اليوم