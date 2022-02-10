مجلس الوزراء أقر تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مجلس الوزراء اقر”تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين في القطاع العام الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه، على ان يكون الحد الأدنى مليون ونصف ليرة، والحد الأقصى 3 مليون ليرة، وللمتقاعدين مليون ونصف ليرة”.

كما أقر تعيين العميد محمد المصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري، وتكليف زياد نصر القيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام