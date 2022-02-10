رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء : نحن بانتظار مناقشة الموازنة في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2022 - 17:34

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء : نحن بانتظار مناقشة الموازنة في مجلس النواب

منذ 32 mins 10 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح