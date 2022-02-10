تركيا: سنبحث السيادة على جزر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن اليونان انتهكت وضع الجزر 229 مرة منذ بداية 2022. وأوضح وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات. بدورها، أعلنت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره أن اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجة عبر المركبات البحرية والجوية العسكرية 229 مرة خلال العام الجاري، حسب قوله.

المصدر: روسيا اليوم