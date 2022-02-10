تركيا: سنبحث السيادة على جزر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2022 - 15:18

تركيا: سنبحث السيادة على جزر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها

منذ 51 mins 10 February، 2022
جزر إيجة
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن اليونان انتهكت وضع الجزر 229 مرة منذ بداية 2022. وأوضح وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات. بدورها، أعلنت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره أن اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجة عبر المركبات البحرية والجوية العسكرية 229 مرة خلال العام الجاري، حسب قوله.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح