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February 10 2022 - 10:06

الاحتلال يطلق الرصاص صوب أراضي المزارعين شرق خان يونس

منذ 11 mins 10 February، 2022
UnBuQ
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية شرق محافظتي الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وقالت المصادر: “إن قوات (إسرائيلية) أخرى متمركزة شرق المحافظة الوسطى فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين خاصة الأطفال والنساء منهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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