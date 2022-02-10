Firefox يحصل على ميزات تعزز خصوصية بيانات المستخدمين

أعلنت شركة Mozilla عن إدخال ميزات جديدة على متصفح Firefox لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن الخوارزميات الجديدة التي طوروها للمتصفح ستساعد على دمج ميزة Multi-Account Containers في خدمة Mozilla VPN، أي أن المستخدم سيكون بإمكانه تفعيل أكثر من حساب إلكتروني عبر الخدمة ليكون قادرا على إخفاء بيانات التصفح للحسابات المختلفة بنفس الوقت، كما سيكون بإمكانه تعيين ألوان أو واجهات خاصة للحسابات لتسهيل آليات العمل.

ومع الميزة الإضافية سيكون بإمكان المستخدمين على سبيل المثال الاستفادة من ميزات المواقع الإلكترونية المختلفة وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم الأم، ما يعني استفادتهم من خدمات إضافية للمواقع بعض الأحيان، أو يمكنهم تفعيل الخدمة للتحقق من حساباتهم المصرفية عبر خوادم موجودة في بلدان أخرى غير بلدانهم.

وأشارت شركة Mozilla إلى أن خدماتها الجديدة ستجعل استخدام الإنترنت أكثر خصوصية، وستحمي المستخدمين من التجسس الإلكتروني، كما ستمكنهم من العمل عبر الشبكة العنكبوتية بعيدا عن المتطفلين الذين يستهدفون حساباتهم الإلكترونية في بعض الأحيان، وأن الخدمات ستصل لنسخ المتصفح المخصصة للحواسب والأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة Mozilla VPN كانت قد ظهرت في متصفح Firefox بشكل تجريبي منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين أضافت عليها Mozilla العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لمتصفحها.

المصدر: روسيا اليوم