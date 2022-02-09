ملك السعودية يثمن التزام واشنطن بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وثمن بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وموقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجدد ملك السعودية دعم واشنطن في جهودها الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

وزعم الملك السعودية حرص الرياض للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد سلمان بن عبد العزيز على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق “أوبك بلس” التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.

المصدر: وكالة الانباء السعودية