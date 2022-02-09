الصحة اللبنانية : 8488 إصابة كورونا جديدة و 19 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 20:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع الموفد الامريكي للمفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين
هوكشتاين يطلع الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي أجراها في فلسطين المحتلة ويقدم اقتراحات سيتم درسها
الرئيس بري يستقبل هوكشتاين: جرى عرض لنتائج مساعي المبعوث الامريكي لمعاودة عملية التفاوض غير المباشر وفقا لاتفاق الاطار
الرئيس نجيب ميقاتي يؤكّد خلال لقائه آموس هوكشتاين أنّه سيبحث المقترحات الجديدة للترسيم مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب
هوكشتاين يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ويبحث معهما ملف الترسيم
الرئيس نبيه بري يبرق إلى الإمام الخامنئي ورئيسي الجمهورية ومجلس الشورى مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
الرئيس بري للإمام الخامنئي: 43 فجراً على انبلاج ربيع المستضعفين ودوام الثبات والتألق والمنعة والاقتدار
الرئيس بري للإمام الخامنئي: الثورة التي أوقد شعلتها الإمام الراحل واشتد ساعدها في ظل قيادتكم كانت وستبقى الأمل والرجاء
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين اعتداء طائرات العدو الصهيوني على العاصمة السورية دمشق من فوق لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: عن أي حياد تتحدثون وقرقعة الحرب ومشاريع العدوان تملأ الأرجاء
المفتي قبلان:لمن يهمه الحياد على طريقة "جريمة المقاومة لا جريمة المحتل" أقول ان جريمة المقاومة في لبنان انها عدو تل ابيب
وزير الاشغال علي حمية يناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات بضرورة رفعها لكي لا تحدث انسدادات في مجاري تصريف المياه
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو قرب باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
شبان فلسطينيون يحرقون آلية لقوات الاحتلال الصهيوني على حدود قطاع غزة
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: نرفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء
الكاظمي: استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وجر المشكلات إلى داخل البلاد أو إشراكها في مشكلات الخارج أمر مرفوض
الكرملين يقول إنّ مؤشرات إيجابية برزت بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية عقب لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف
وزير خارجية أوكرانيا: الدبلوماسية تستمر في خفض التوتر وطريقة استجابة الدول الأوروبية للأزمة ستحدد مستقبل الأمن الأوروبي
وزارة الاقتصاد الألمانية: وضع مخزون الغاز مقلق وهو عند مستوى 36% من قدرته القصوى مقارنة بالعام الماضي
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مديرية الصومعة في محافظة البيضاء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو قرب باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين وخسائر مادية جراء عدوان صهيوني بالصواريخ على محيط مدينة دمشق
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: نرفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء
الكاظمي: استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وجر المشكلات إلى داخل البلاد أو إشراكها في مشكلات الخارج أمر مرفوض
الكرملين يقول إنّ مؤشرات إيجابية برزت بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية عقب لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف
الخارجية الروسية: نأمل ألا يؤدي تصعيد الوضع في أوكرانيا إلى مرحلة تستدعي الرد العسكري من قبلنا
وزير خارجية أوكرانيا: الدبلوماسية تستمر في خفض التوتر وطريقة استجابة الدول الأوروبية للأزمة ستحدد مستقبل الأمن الأوروبي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: حشود الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا تشكل تهديداً لكل دول المنظمة
الدفاع الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء صفقة أسلحة مع تايوان وإنهاء الاتصالات بين عسكريي البلدين
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نصف مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم منذ اكتشاف المتحور أوميكرون وهذه حصيلة أكثر من مأساوية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
14 قتيلاً و34 جريحاً جراء انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وسط كولومبيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية : 8488 إصابة كورونا جديدة و 19 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 53 mins
9 February، 2022
عاجل
الصحة اللبنانية
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