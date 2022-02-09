178 مستوطنًا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 16:04

178 مستوطنًا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 40 mins 9 February، 2022
أخبار موقع المنار

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