روسيا: غارات “إسرائيل” على سوريا تزيد الوضع في المنطقة تعقيداً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2022 - 16:04

روسيا: غارات “إسرائيل” على سوريا تزيد الوضع في المنطقة تعقيداً

منذ 59 mins 9 February، 2022
روسيا: غارات إسرائيل على سوريا تشكل خطرا على الطيران الدولي وتزيد الوضع في المنطقة تعقيدا
سورية - عربي وإقليمي

حذرت روسيا من أن غارات العدو الاسرائيلي المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا “غير قانونية إطلاقا من ناحية القانون الدولي” وتؤثر سلبا على الوضع في المنطقة عموما. وقال السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، في حديث إلى وكالة “نوفوستي” الروسية الأربعاء “تدين روسيا بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتدعو إلى وضع حد لها”.

وحذر السفير من أن هذه الهجمات “تخلف ضحايا بشرية، وتلحق أضرارا مادية ملموسة، وتنتهك سيادة سوريا، وتشكل خطرا على الطيران المدني الدولي، وتزيد بشكل عام التوتر للوضع العسكري-السياسي المتصاعد أصلا”.

ويأتي ذلك على خلفية عدوان إسرائيلي جديد أسفر فجر اليوم عن استشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين في محيط العاصمة دمشق.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح