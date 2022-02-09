“قوات خاصة” صهيونية تختطف أحد كوادر الجهاد في جنين

اختطفت قوات “إسرائيلية” خاصة، المحرر ناصر زيدان محمد الجدع (33 عاماً) أحد كوادر الجهاد في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة جنين.

وأكدت “مصادر خاصة”، أن قوة “اسرائيلية” خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت المدرس ناصر الجدع أثناء تواجده في محيط الجامعة العربية الأميركية بجنين.

ويعتبر المحرر ناصر من بلدة برقين قضاء مدينة جنين، أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 43 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري عام 2019.

وتعرض الجدع لعدة اعتقالات في سجون الاحتلال غالبيتها بالاعتقال الإداري، حيث كان أخرها بتاريخ 4/7/2019م، وتم الإفراج عنه بعد عام من تاريخ اعتقاله.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وكوادر المقاومة في الضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم