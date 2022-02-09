“سي أن أن” عن مصادر بالإدارة الأمريكية: واشنطن تعتقد أن أمامها حتى نهاية شباط/فبراير لإنقاذ اتفاق إيران النووي

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن “إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنقاذ اتفاق إيران النووي، أو سيتعين عليها تغيير مسارها”. وأوضح ثلاثة مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة سيتعين عليها “شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي”، في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري، حسب قول المصادر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة “هذه الجلسة حاسمة”، في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا، مضيفا “نحن بصدق في المرحلة النهائية فعلاً”.

وأشار مسؤول ثان في الإدارة الأمريكية إلى أنه “لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة”.

وانطلقت في فيينا في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي الجولة الثامنة من المفاوضات حول إعادة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، الذي تم توقيعه عام 2015، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر في أيار/مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة منه، وردت إيران على هذه الخطوة بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق فيما يتعلق بالبحوث النووية وعدد أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.

المصدر: روسيا اليوم