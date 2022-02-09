الاحتلال الصهيوني يهدم منزلاً غرب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 16:04

الاحتلال الصهيوني يهدم منزلاً غرب الخليل

منذ 1 ساعة 9 February، 2022
هدم
عربي وإقليمي - كيان العدو

هدمت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال المواطن عصام تيسير طميزي إن:” قوات الاحتلال هدمت منزله البالغة مساحته 75 مترا، ويقع في منطقة “شبرقة” غرب البلدة المقام عليها جدار الضم والتوسع العنصري، مؤكدا أن الهدم تم بصورة مفاجئة، ولم يسمح لعائلته بإخراج ممتلكاتها من المنزل”.

وأضاف طميزي، أن”قوات الاحتلال كانت قد سلمته إخطارا لهدم المنزل قبل نحو عامين”.

وقامت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، قبل نحو شهر، بتسليم عدد من العائلات في المنطقة 5 إخطارات تقضي بهدم منازلها بدعوى عدم الترخيص.

المصدر: فلسطين اليوم

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