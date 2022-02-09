كوريا الجنوبية تغرم شركة مرسيدس بـ 16.8 مليون دولار

غرمت كوريا الجنوبية شركة مرسيدس بنز الألمانية بنحو 8ر16 مليون دولار بسبب ما اعتبرته دعاية مضللة حول حجم انبعاثات الغازات من سيارات الشركة.

وقالت لجنة التجارة الكورية “ايه اف تي سي” إن الشركة الألمانية تلاعبت بأجهزة الحد من الانبعاثات من خلال تثبيت برامج غير قانونية موضحة أن 15 طرازاً من سيارات مرسيدس لديها مثل هذه البرامج غير القانونية.

وأضافت اللجنة إن مرسيدس أخطأت أيضاً في تلبية معايير انبعاثات يورو6 بين آب 2013 وكانون الأول 2016.

كما كشف تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي أن شركات صناعة السيارات الألمانية العملاقة بينها “بي ام دبليو” و فولكس فاجن ودايملر حالت دون تطوير تكنولوجيا نظام الانبعاثات النظيفة بالتواطؤ فيما بينها.

المصدر: وكالات