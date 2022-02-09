وكالة سانا : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية في سماء مدينة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 02:02

وكالة سانا : الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية في سماء مدينة دمشق

منذ 52 mins 9 February، 2022
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