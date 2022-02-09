بالفيديو .. أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة مع قناة العالم

كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تفعيل المقاومة الاسلامية لسلاح الدفاع الجوي حيث اصبح العدو عاجزاً عن التحرك بسهولة بمسيراته فوق لبنان .

وفي مقابلة مع قناة العالم اكد السيد نصر الله ان حزب الله يتعاطى مع التهديدات الاسرائيلية بشكل جدي. وحول موضوع الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله تسائل سماحته هل يعلم الاسرائيلي عددها واماكن انتشارها مشدداً على ان الزمن قد ولى الذي سيكون فيه العدو قادراً على شن حرب ولو يستطيع فأنه لن يقصر في ذلك .

وأوضح سماحته أن قرار الحزب هو لبناني محض، داعياً الآخرين إلى اثبات انتمائهم، واعتبر أن السفارة الأمريكية في لبنان تعمل لمصلحة اسرائيل، مشدداً على أن ترسيم الحدود البحرية هو من مسؤولية الدولة، لكن المقاومة ستكون ضد أي شبهة تنسيق أو تطبيع.

واكد السيد نصر الله انه”على بعض الدول الخليجية ان توقف تدخلها في شؤون لبنان ودول المنطقة قبل ان تطلب ما تعتبره تدخلا في شؤونها”.

وأسف سماحته لتعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي، كما شدد على ان المشاركة في الانتخابات المقبلة سيكون عنوانها دعم الناس لمنع الاذى عنهم، وحماية المقاومة.

وقدم السيد نصرالله خالص العزاء لكتائب شهداء الاقصى الذي ارتقى لهم اليوم ثلاثة شهداء في عملية اغتيال صهيونية ، معتبرا هذا العمل نابع من قلق العدو من تعاظم قوة المقاومة في الضفة الغربية . واعتبر سماحته ان هدف التطبيع هو ايصال الشعب الفلسطيني الى اليأس فيما الشعب الفلسطيني مصر على المقاومة والمواجهة .

المصدر: قناة المنار