السيد نصرالله : بعض الاهداف التي تستهدف في سوريا هي تابعة لحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 22:46

السيد نصرالله : بعض الاهداف التي تستهدف في سوريا هي تابعة لحزب الله

منذ 21 mins 8 February، 2022
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