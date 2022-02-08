السيد نصر الله: الذي يحمي الامارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 22:46

السيد نصر الله: الذي يحمي الامارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى

منذ 37 mins 8 February، 2022
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