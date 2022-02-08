السيد نصرالله : استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 22:46

السيد نصرالله : استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب

منذ 37 mins 8 February، 2022
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