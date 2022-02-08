السيد نصرالله : الحديث عن ان انسحاب تيار المستقبل سيفتح الباب امام التطرف مبالغ فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 22:46
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السيد حسن نصر الله في مقابلة مع قناة العالم: ايران تشكل نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الاسلامي والعالم برمته
السيد حسن نصر الله: الادارة الاميركية الحالية غير قادرة على الذهاب الى حرب مع دولة غير عادية مثل ايران
السيد حسن نصر الله: اغلب المستوى الامني والعسكري في "اسرائيل" يخالف قيام ضربة عسكرية ضد ايران
السيد نصر الله: ايران سترد بالمباشر إذا قُصفت من قبل "اسرائيل" وردها سيكون قويا وقاسيا
السيد نصر الله: اميركا لم ولن تستطيع ان توقف تطور برنامج ايران النووي وايران ليست في وارد الاستخدام العسكري النووي
السيد نصر الله: الامارات لجأت الى طلب الحماية الاميركية والاوروبية والاسرائيلية في أول مواجهة مع انصار الله في اليمن
السيد نصر الله: التطبيع ينفع "إسرائيل" مالياً واقتصادياً وأعلامياً لكن عسكرياً هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعاً لـ"إسرائيل"
السيد نصر الله: اذا كان الكيان الصهيوني يبني آمال على الدعم من دول الخليج فهو يبني آمال من رمال وفي أحسن الاحوال من زجاج
السيد نصر الله: تجاوزنا مرحلة الخطر على المقاومة بفعل الاحتضان الشعبي وصلابة المقاومة ومعنوياتها العالية
السيد نصر الله: اذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولن نتخلى عن بلدنا وهناك أمور مخبأة لمفاجأة العدو
السيد نصر الله: الحركة الاسرائيلية في الجو تراجعت بشكل كبير بعد ان قمنا بتفعيل الدفاعات الجوية
السيد نصر الله: المقاومة تعتبر انها معنية بامتلاك اي سلاح يمكّنها ان تدافع عن شعبها وبلدها وتواجه التهديدات الاسرائيلية
السيد نصر الله: قرارنا نصنعه نحن وحزب الله يضع مصالح لبنان أولا وعلى الآخرين ان يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان
السيد نصر الله: نحن امام نفوذ أميركي سياسي وأمني ومالي واقتصادي مخرب في لبنان
السيد نصر الله: نحن لا نتدخل في المفاضات بشأن ترسيم الحدود لاننا لا نعترف بوجود "اسرائيل"
السيد نصر الله: حزب الله لبناني من قيادته إلى كل عناصره وأهله وناسه وهو ينتمي إلى هذا البلد وتاريخه ونسيجه الاجتماعي
السيد نصر الله: أي شبهة تطبيع او تعاون او تنسيق مع العدو لن نرضى به وسنقف ضده وهذا الموقف الرسمي اللبناني
السيد نصر الله: من يطلب من لبنان او أي حزب ان لا يتدخل في شؤونه الداخلية عليه ان يكف اولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية
السيد نصر الله: لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية انطلاقا من مصلحة لبنان
السيد نصر الله: قرار الرئيس الحريري الانسحاب من الانتخابات أمر مؤسف وغياب تيار المستقبل له تأثير كبير
السيد نصر الله: وجودنا في الحياة السياسية يخدم هدفين حماية المقاومة في مواجهة "اسرائيل" وبناء الدولة والمؤسسات
قوات الإحتلال تغتال 3 شبان فلسطينيين بعد إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في حي "المخفية" في نابلس
كتائب شهداء الأقصى تنعى الشهداء: اشرف المبسط ، أدهم مبروك، ومحمد الدخيل الذين اغتالتهم قوات الإحتلال في نابلس
الجهاد الإسلامي وحماس وكتائب ابو علي مصطفى ولجان المقاومة تنعى الشهداء وتؤكد المضي على نهجهم حتى تحرير فلسطين
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: قضية فلسطين ستبقى الرمز لنصرة المظلومين في العالم
الوزير عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس ميقاتي وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير
متعاقدو التعليم الرسمي: لا عودة الى التعليم قبل صدور مرسوم بدل النقل
موانئ البحر الأحمر تنفي صحة ادعاءات قنوات العدوان باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصرالله : الحديث عن ان انسحاب تيار المستقبل سيفتح الباب امام التطرف مبالغ فيه
منذ 1 ساعة
8 February، 2022
عاجل
السيد نصرالله
تيار المستقبل
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