السيد نصر الله: قرارنا نصنعه نحن، وحزب الله يضع مصالح لبنان أولاً وعلى الآخرين ان يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 21:06

السيد نصر الله: قرارنا نصنعه نحن، وحزب الله يضع مصالح لبنان أولاً وعلى الآخرين ان يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان

منذ 8 mins 8 February، 2022
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