السيد نصرالله: المقاومة تعتبر انها معنية بامتلاك اي سلاح يمكّنها ان تدافع عن شعبها وبلدها وتواجه التهديدات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 21:06

السيد نصرالله: المقاومة تعتبر انها معنية بامتلاك اي سلاح يمكّنها ان تدافع عن شعبها وبلدها وتواجه التهديدات الاسرائيلية

منذ 22 mins 8 February، 2022
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