السيد نصر الله: اميركا لم ولن تستطيع ان توقف تطور برنامج ايران النووي والجمهورية الاسلامية ليست في وارد الاستخدام العسكري النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 21:06

السيد نصر الله: اميركا لم ولن تستطيع ان توقف تطور برنامج ايران النووي والجمهورية الاسلامية ليست في وارد الاستخدام العسكري النووي

منذ 40 mins 8 February، 2022
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