السيد نصر الله: إيران دولة قوية والولايات المتحدة الاميركية تخشى محاربتها

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان “ايران دولة ذات استقلال حقيقي وسيادة كاملة”، وتابع ان “الشعب هو الذي يحكم في ايران”.

ولفت السيد نصر الله في حوار شامل مع “قناة العالم” مساء الثلاثاء الى ان “الجمهورية الاسلامية في ايران تشكل نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الاسلامي والعالم برمته”، وتابع “كثيرون في المنطقة ممن يتحدثون عن الاستقلال والسيادة هم اتباع سفارات”.

وأشار السيد نصر الله الى ان “ايران قوة اقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة”، وأضاف “الولايات المتحدة الاميركية تعادي النظام الاسلامي في ايران لانه نظام مستقل ذو سيادة ولا يقبل الظلم”، ولفت الى ان “الادارة الاميركية الحالية غير قادرة على الذهاب الى حرب مع دولة غير عادية مثل ايران والحديث الاميركي عن الحرب ليس الا للتهويل والضغط”، وتابع “اغلب المستوى الامني والعسكري في “اسرائيل” يخالف قيام ضربة عسكرية ضد ايران”.

وشدد السيد نصر الله على ان “ايران دولة قوية ذات سيادة والولايات المتحدة الاميركية تخشى محاربتها”، وأوضح ان “الجمهورية الاسلامية اذا قُصفت من قبل اسرائيل هي سترد بالمباشر وردها سيكون قويا وقاسيا واذا اقدم الاسرائيلي على هكذا عمل فستكون حماقة على مستوى الكيان”.

ولفت السيد نصر الله الى ان “الامارات لجأت الى طلب الحماية الاميركية والاوروبية والاسرائيلية في أول مواجهة مع انصار الله في اليمن”، وتابع ان “التطبيع ممكن أن ينفع إسرائيل ماليا واقتصادياً وأعلامياً لكن عسكرياً هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعا لإسرائيل”.

وقال السيد نصر الله “لو كان العدو الاسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة ان شن حرب على لبنان يمكن ان ينهي قدرة المقاومة لفعلوا ذلك”، واضاف “اذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا وهناك أمور مخبأة لمفاجأة العدو”، واكد “تجاوزنا مرحلة الخطر على المقاومة بفعل الاحتضان الشعبي وصلابة المقاومة ومعنوياتها العالية”، وأشار الى ان “الحركة الاسرائيلية في الجو تراجعت بشكل كبير بعد ان قمنا بتفعيل الدفاعات الجوية”، ورأى ان “المقاومة تعتبر انها معنية بامتلاك اي سلاح يمكّنها ان تدافع عن شعبها وبلدها وتواجه التهديدات الاسرائيلية”.

يتبع..

المصدر: قناة المنار