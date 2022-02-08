وزير الاقتصاد السوري: توافق بين لبنان وسوريا حول استيراد منتجات زراعية لبنانية

في لقاء لوزير الاقتصاد السوري د. محمد سامر الخليل مع المنار، تحدث عن اجتماعات وزارية سورية مع وفود تجارية وزراعية لبنانية، وتم التوافق بين الطرفين على اجازات استيراد بكمية 250 طن لكل إجازة.

الأطنان هذه هي لفاكهة الموز اللبناني التي بدأت تدخل سورية مجدداً، بعد المباحثات التجارية بين البلدين حسبما صرح وزير الاقتصاد السوري، مشيرا الى طلب لبناني استجيب له، بزيادة هذه الإجازات خلال الفترات القادمة.

وبالنسبة لتعديل الأسعار الاسترشادية لمادة الموز اللبناني، يتم بحثه لدى اللجنة الاقتصادية المنظِّمة للتعاملات بين سورية ولبنان، بحيث تكون الفائدة متبادلة من حيث مساعدة المزارعين اللبنانيين في تصريف منتجاتهم، وأيضاً يتم تأمين الموز في الأسواق السورية بأسعار مناسبة.

كما أكد الوزير الخليل أن سورية لم تستورد خلال السنوات الماضية أي منتجات زراعية، سوى منتجين في موسمي البطاطا والموز وكان ذلك بشكل حصري من لبنان، وأتى الاستيراد بما لا يضر بالمنتجات الزراعية السورية ولا بتصريفها في الأسواق المحلية.

وباعتبار أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس أخوية طيبة فهذا بمثابة مساعدة وتخفيف من أعباء المزارعين اللبنانيين باعتبار ان السوق الأقرب هو السوق السورية التي تحتاج هذه الكميات كما يشير الوزير.

ويبقى التعاون بين البلدين على قائماً ضمن عدة مجالات على الصعيد الاقتصادي والزراعي ولا يقتصر الجانب الاقتصادي على لون واحد فقط من المنتجات طالما أن ذلك يلبي حاجة الشعبين.

المصدر: موقع المنار