احباط سرقة محطة وقود في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2022 - 15:40

احباط سرقة محطة وقود في النبطية

منذ 47 mins 8 February، 2022
295d22bbe80a28f8eba5c7aceb9d0eca
لبنان

أحبط اصحاب “محطة غبريس” للمحروقات في منطقة كفرجوز قرب آبار فخر الدين، محاولة سرقة كبيرة في المحطة ليلا، تخللها اطلاق نار واعتقال احد السارقين.

وفي التفاصيل ان مجهولين عمدوا بعيد منتصف الليلة الماضية الى كسر ابواب المحطة وخلعها وتحطيم الزجاج فيها، ثم دخلوا الى غرفها وسرقوا عددا من قناني الغاز والزيوت، ولدى محاولتهم فتح خزنة المحطة، تنبه ابناء صاحبها القاطنين في الطابق العلوي من المبنى لحركة مريبة، فاطلقوا النار باتجاه اللصوص وتمكنوا من توقيف احدهم وهو فلسطيني، في ما فر البقية، وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة، وحضرت الى المحطة دورية من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا بالحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح