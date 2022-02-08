السلطات البلجيكية تعتقل 13 شخصا بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة “إرهابية” شمالي البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 15:40

السلطات البلجيكية تعتقل 13 شخصا بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة “إرهابية” شمالي البلاد (سبوتنيك)

منذ 51 mins 8 February، 2022
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