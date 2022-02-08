الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد 7 سفراء جدد

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم سفراء كل من، جمهورية كوريا Park IL، جمهورية الكوت ديفوار Kouame Christophe KOUAKOU، هنغاريا Ferenc CSILLAG، جمهورية ليتوانيا Arturas GAILIUNAS، الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمدو محمد الراظي، غانا Obed Boamah AKWA وجمهورية كينيا Halima Abdille MOHAMUD.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول السبع العلم، ثم استعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء، حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له “التوفيق في مسؤولياته الوطنية”، مؤكدين “العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم”.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام