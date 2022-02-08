أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 08-02-2022

الأخبار

• توقيف كاتب بالعدل بتهمة العمالة

أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الكاتب بالعدل أ. ج. على خلفية ملف أعدّه الأمن العام حول الاشتباه بتواصله مع أشخاص في الأراضي المحتلة. وعلمت «الأخبار» أنّ المشتبه فيه أوقف بجرم خرق قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي.

• تحدّيات جنبلاط في الشوف

في انتخابات 2018، ضمت لائحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دائرة الشوف ــــ عاليه، كلاً من: القوات اللبنانية، الوزير السابق ناجي البستاني (5245 صوتاً)، تيار المستقبل (غطاس خوري 4998 صوتاً ومحمد الحجار 10003 أصوات)، في مقابل خوض المجتمع المدني الانتخابات بثلاث لوائح حصدت مجتمعة 18349 صوتاً، ولم يؤمّن أيّ منها الحاصل للفوز بمقعد نيابي فذهبت أصواتها هباء، كما ذهبت هباء أصوات اللائحة التي شكّلها رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب (12796 صوتاً) لعدم تأمينها الحاصل الانتخابي، فيما فازت لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي بأربعة مقاعد نيابية.

هذه المرة، يخوض جنبلاط الانتخابات متحالفاً مع القوات اللبنانية فقط، من دون البستاني وتيار المستقبل، في مواجهة مرشحين جديين في ما يوصف بالمجتمع المدني موحّدي الصفوف، وفي وجه تنسيق انتخابي غير مسبوق بين التيار الوطني الحر وأرسلان ووهاب وحزب الله والحزب القومي وحلفائهم السنّة. وفي حال استمرار الوضع على حاله، فإن الاستطلاعات الجدية في هذه الدائرة تشير إلى صعوبة فوز جنبلاط بأكثر من خمسة مقاعد من أصل 13 في معقله، في مقابل ستّة مقاعد عام 2018، وإلى خسارة القوات اللبنانية أحد مقعدَيها الحاليين.

• دار الفتوى لا ترحّب بباسيل؟

أفادت معلومات بأن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب موعداً من دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للمفتي قبل أسبوعين، إلا أن الدار لم تحدّد موعداً لاستقبال باسيل بعد.

النهار

• يدور خلاف صامت داخل احد الاحزاب العريقة حول اسماء المرشحين من خارج الصفوف الحزبية.

• اتخذ وزير قرارا يضر بالقطاع الذي يديره اكثر مما يفيده ويحجب عن لبنان كميات كبيرة من الدولارات الفريش.

• تشدّد قوى سياسية كسروانية وجبيلية على رفض أيّ مرشّح لحزب بارز عن المقعد الشيعي، ومساندة أيّ مرشّح آخر من التوافقيين والمقرّبين من بكركي والأوساط المسيحية.

اللواء

• تخضع «الحرب الأمنية» بين «المحورين» في المنطقة، إلى مراجعة من قبل خبراء، لمعرفة الثغرات التي تعبر منها!

• بدأت تحضيرات نوعية لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ستحدد المناسبة مفاصل ومؤشرات مستقبلية..

• بدأ المستهلكون يلمسون انخفاضات، ولو محدودة في أسعار عدد من السلع، ولو بنسب ضئيلة!

الجمهورية

• مسؤول غير مدني غربي رفيع قال إن أحداً لن يستطيع الحلول مكان شخصية سياسية بارزة علقت عملها السياسي.

• قال قيادي في تيار بارز إن التيار ليس ملك عائلة لكي تنتقل وراثته لأفرادها، وهذا الأمر يرفضه معظم المناضلين والمسؤولين

• في التيار.

• لوحظ أنه على رغم الخطاب السياسي الذي يتحدث عن الشفافية ويشدد على وجوب الإصلاح فإن تبادل المصالح ما زال ينضح من جداول أعمال المؤسسات التنفيذية.

البناء

• تقول أرقام شركة إحصائية تهتم بإدارة وتنسيق حملات انتخابية لما يعرف بقوى المعارضة أن كسور الحواصل التي سيتم إهدارها في منافسة لوائح هذه القوى تعادل عشرة مقاعد، منها ثلاثة في دوائر بيروت الأولى والشمال الثالثة والمتن في الصراع القواتيّ الكتائبيّ وحده.

• خصصت مراكز دراسات وصحف أميركية بارزة مساحات واسعة لتقييم التحالف الروسي الصيني الاستراتيجي وأجمعت على اعتبار فرص التكامل بين البلدين تسمح باستغناء كل منهما عن الحاجة للغرب اقتصادياً وتجارياً ومصرفياً بنسبة تزيد عن 70% وأن التكامل العسكريّ بينهما يغلق نصف العالم أمام الغرب.

المصدر: صحف