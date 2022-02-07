الجيش اللبناني: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 18:36

الجيش اللبناني: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ

منذ 1 ساعة 7 February، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 7/2/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.381,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 470 وحدة سكنية موزعة على مناطق (زقاق البلاط والمصيطبة والبسطة والباشورة والمزرعة ورأس بيروت والمدور والرميل والصيفي وبرج حمود ومينا الحصن وبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل وفرن الشباك والشياح والزلقا والفنار وجل الديب وبقنايا وبياقوت وأنطلياس).
سيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقتي: الدكوانة والضبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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