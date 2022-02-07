بوتين وماكرون يجريان محادثات في الكرملين حول الضمانات الأمنية والوضع في أوكرانيا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين اجتماعا في الكرملين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة، حول الضمانات الأمنية والوضع في أوكرانيا.

ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن هذا اللقاء يأتي بعد سلسة من الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين، ومن المنتظر أن يبحث بوتين وماكرون تطورات الوضع حول أوكرانيا ومسألة الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا الاتحادية.

وأكد بيسكوف استعداد بوتين لمواصلة بحث المسائل التي تم التطرق إليها خلال الاتصالات الهاتفية الأخيرة، وكذلك توضيح قلق موسكو وموقفها مما ورد في الرد الذي تلقته من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها بخصوص الضمانات الأمنية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي إن الرد الذي تلقته موسكو من واشنطن وحلف شمال الأطلسي تجاهل المطالب الأساسية التي اقترحتها موسكو بخصوص الضمانات الأمنية.

المصدر: وكالات