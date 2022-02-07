الولايات المتحدة: قواتنا في أوروبا لا تهدف لخوض حرب في أوكرانيا ضد روسيا

أكدت الولايات المتحدة أن هدف إرسالها قوات إلى أوروبا، حيث تقوم بنشر 3000 عسكري إضافي، لا يكمن في “بدء حرب أو القتال في حرب” ضد روسيا في الأراضي الأوكرانية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، في حديث لقناة “فوكس نيوز”، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “يؤكد بوضوح على مدى عدة أشهر أن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل بدء حرب أو القتال في حرب ضد روسيا في أوكرانيا”.

وأضاف: “أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي دول الناتو. لدينا تعهد مقدس ضمن البند الـ5 لحماية حلفائنا في الناتو – بولندا ورومانيا ودول البلطيق. أخذنا على عاتقنا هذا التعهد أمامه وسنلتزم به”.

المصدر: فوكس نيوز