بوشكيان: الحكومة ستجري الانتخابات في موعدها

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان “مضي الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ترجمة لإلتزاماتها تجاه الشعب والدستور والعالم”.

ونفى في حديث إذاعي، كل ما تردد عن عودة مشروطة للثنائي أمل – حزب الله الى جلسات الحكومة التي تستعد للاجتماع الثلاثاء المقبل بجدول اعمال لا يحاكي الموازنة. وقال: “هناك انسجام واندفاع من جميع الوزراء في هذه الحكومة ونية من قبل الرؤساء الثلاثة لتسريع الأمور والأجواء إيجابية”.

وأعلن أن “خطة الكهرباء خضعت لنقاش مطول في جلسات مجلس الوزراء ولو أن السلفة طرحت خارج الموازنة”.

وردا على سؤال عن تفاصيل الخطة ولماذا يتم القبول بها اليوم على عكس المرات السابقة؟ أجاب: “بعد جلسة الموازنة ستتضح الأمور أكثر وهناك قرارات مهمة”.

وأوضح أن “الدولار الجمركي سيكون وفق سعر صيرفة، ولكن فقط على الكماليات”، موضحا أن “الحكومة وفي خلال مناقشة الموازنة، أقرت تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر في المئة على المواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع وفرض الرسوم على المستوردات التي يصنع مثلها في لبنان، ولا سيما المنتجات الغذائية والحاجات اليومية”.

ولفت في سياق متصل الى “تحقيق مؤشر النمو بعد الارتفاع منذ بداية العام، وفق تصريحات وزير المال”.

وإذ شدد على أن “المبادرة الكويتية فتحت نافذة بين لبنان ودول الخليج”، كشف بوشكيان عن “معاودة التصدير حيث يستورد لبنان اليوم بضائع سعودية كما تدخل البضائع اللبنانية الى المملكة برا وبحرا عبر دول”.

وثمن الدور العراقي في مساعدة لبنان وهو يتوجه الى العاصمة العراقية برفقة وزير الزراعة للمشاركة في مؤتمر الفاو معولا على التعاون المشترك بين لبنان والعراق.

وعن مشاركته في المؤتمر كوزير للصناعة، أشار الى أنها “سابقة تسجل بمشاركة وزير صناعة في مؤتمر مخصص لوزراء الزراعة، من باب الخطط المطروحة للتكامل وتطوير الزراعة لتصبح صناعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام