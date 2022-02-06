ايران واحدة من بين 10 دول تمتلك محطات الطاقة الحرارية في العالم

القدرة على إنتاج 69 ألف ميجاواط من الكهرباء قد جعلت إيران تحتل المركز التاسع بين أفضل 10 دول تمتلك المحطات الحرارية بالعالم.

وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطات توليد الكهرباء بالعالم 7 آلاف و320 جيجاواط وتنتج المحطات الحرارية بأقسامها البخارية والغازية وذات الدورة المركبة 4 آلاف و284 جيجاواط من إجمالي الطاقة المنتجة بالعالم أي 58 بالمئة منها.

وتُعدّ دول الصين والولايات المتحدة والهند واليابان وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية والسعودية وإيران وإندونيسيا أفضل عشر دول تمتلك المحطات الحرارية بالعالم على الترتيب.

المصدر: وكالة ارنا