عبداللهیان: زيارة الرئيس الايراني إلى موسكو حققت الكثير من المكاسب

واضاف “لقد أعلنت في الرد على هذه الدعوة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق محورية سياسة الجوار التي تعتمدها ترحب بهذه الدعوة وزيادة اللقاءات والاتصالات على مستوى الرؤساء”.

وقال أمير عبداللهيان “لقد قال لي رئيس الجمهورية بانه سيذهب الى اي مكان في آسيا او الدول الجارة او سائر قارات العالم لاجراء محادثات مع مسؤوليها ان كان ذلك يحقق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وكانوا على استعداد للتعاون ولا توجد خطوط حمراء في هذا المجال”.

وحول رسالة جولة رئيس الجمهورية في دول غربية قبل عدة اشهر قال “لقد تم توجيه هذه الرسالة للطرف الغربي خلال تلك الجولة بان ايران وضمن الحضور الفاعل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، لن تضع كل بيضها في هذه السلة ولن ترضخ للاعيب السياسية وخدع طاولة المفاوضات ولن تعطل الحكومة من اجل ذلك”، مضيفاً “إنني اريد ايصال هذه الرسالة لطاولة المفاوضات في فيينا، وهي أننا لن نبقى معطلين لكم لكننا نتابع المفاوضات بجدية وابداع وقوة”.

وأكد أن “مكاسب زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو كانت كثيرة”، قائلاً “إنني اقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة بصفة مطلع على تفاصيل الزيارة”.