“تجمع العلماء” استنكر منع موظفة من أداء عملها بسبب الحجاب: موقف يضر بالوحدة الوطنية

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة أن يكون “النقاش مع صندوق النقد الدولي منسجما مع مبادىء السيادة والاستقلال ورفض أي إملاءات تمس هذا الأمر”، داعيا الى “دراسة الاقتراحات المقدمة من الصندوق وتعديل الخطط والقرارات بناء عليها إن لم يكن فيها ما يمس بالسيادة والاستقلال من أجل الوصول إلى الحصول على المساعدات والقروض الممكنة التي تساعد في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن”.

وطالب التجمع “بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها وعدم تأجيلها مهما كانت الأسباب”، وشدد على “رفض التدخلات الخارجية في الشأن الانتخابي بل مطلق الشأن الداخلي خاصة تدخل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا”، ودعا “القوى السياسية الى إعلان برامجها كي يتسنى للناخبين الإطلاع عليها وأخذ قرارهم في تحديد من سينتخبون ومحاسبة من كان سببا في الأزمة أو مقصرا في مواجهتها”.

واستنكر التجمع “قيام شركة الـABC بمنع موظفة من أداء عملها بسبب ارتدائها للحجاب”، ولفت الى أن “هذا الموقف في لبنان متعدد الطوائف وبلد العيش الواحد يضر بالوحدة الوطنية ويثير المشاكل الطائفية”، داعيا “المواطنين الرافضين لهذا العمل الى اتخاذ موقف بمقاطعة هذه الشركة بسبب هذا الموقف المشبوه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام