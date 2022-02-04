رابطة التعليم الثانوي الرسمي: ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم

أعلنت “رابطة التعليم الثانوي الرسمي” في لبنان في بيان لها الجمعة “ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم”.

وقالت الرابطة “وجدنا أنفسنا بين نارين: نار تحسين مستوى حياة الأساتذة بكرامة لا تتطلب الوقوف على أبواب المستشفيات والمحطات ومحال السوبر ماركت بعجز وقلة حيلة، ونار الحفاظ على التعليم الرسمي ومستقبل جيل بأكمله. ووجدت نفسها تقف موقفا بين هذين النارين يحافظ على التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب ولا يهمل حقوق الأساتذة وكرامتهم”.

ولفتت الرابطة الى انه “بعد موافقة أغلبية الاعضاء والتشاور مع الهيئة الادارية المنتخبة، أخذ القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري ابتداء من يوم الإثنين 7/2/2022 وذلك من خلال ربط نزاع مشروط مع الدولة اللبنانية واضعين أمام الهيئة المنتخبة متابعة المسيرة من خلال التواصل مع كافة الكتل النيابية والرؤساء الثلاثة لتحصيل كامل الحقوق وحفظ كرامة الأستاذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام