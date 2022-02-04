الكرملين يؤكد لقاء بوتين وماكرون الاثنين المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موسكو الإثنين المقبل، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب المحادثات. وقال بيسكوف للصحفيين “هناك مواضيع كثيرة على أجندة اللقاء، أولاً وقبل كل شيء مناقشة الضمانات الأمنية”.

وأوضح بيسكوف أن “بوتين سيكون جاهزا لمواصلة المناقشة التي بدأها مع نظيره الفرنسي، في سياق العديد من المحادثات الهاتفية التي جرت في الأيام الأخيرة، للتعبير عن مخاوفنا، وللتعبير عن رؤيتنا للوضع وفهمنا لما تلقيناه من ردود الولايات المتحدة والناتو”. وأشار إلى أن المحادثات ستكون فرصة جيدة “لقول بضع كلمات على الأقل حول العلاقات الثنائية، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا”.

هذا وسبق أن بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية، الوضع في أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: سبوتنيك