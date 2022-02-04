الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 09:14

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

منذ 20 mins 4 February، 2022
أخبار موقع المنار

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