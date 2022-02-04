الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 09:14
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الرئيس بري: المقاومة وسلاحها سيبقيان حاجة وطنية طالما ان "إسرائيل" موجودة على شبر من الأراضي اللبنانية واطماعها موجودة
كتلة الوفاء للمقاومة: على الوزراء ان يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تفقر المواطن والاقتصاد الوطني العام
الوفاء للمقاومة: القوى التي تعتقد أن عقيدتنا "تجليطة" يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها للعدوان على لبنان واللبنانيين
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المقاومة حاربت الإرهابين الصهيوني والتكفيري وحققت الاستقرار والأمن في لبنان
النائبة عناية عز الدين للمنار تعليقاً على قضية الموظفة المحجبة في الABC: تمييز خطير يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين
عز الدين: يجب متابعة هذه القضية على المستوى النيابي لأنها تشكل انتهاكا للدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء
اتحاد النقل البري يعلق إضراب السائقين العموميين 15 يوما بعد تشكيل لجنة وزارية لبحث مطالبهم
وزارة الصحة العامة: تسجيل 9446 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الأميركي والإسرائيلي والبريطاني ورطوا الإماراتي بالعودة للتصعيد
السيد الحوثي: الإماراتيون هم الخاسرون من التصعيد وحملات العدوان ضد شعبنا فشلت سابقاً وستفشل الآن
وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس من البحرين: توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين
الكرملين: مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي تناولت الأزمة الاوكرانية والضمانات الأمنية لموسكو
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أوكرانيا: مستعدون للقيام بدورنا لحل الأزمة بين بلدين صديقين نجاورهما في البحر الأسود
البيت الأبيض يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي (أبو ابراهيم) في الغارة الأميركية بإدلب
الرئيس الأميركي جو بايدن: العملية أقصت إرهابيا من ساحة المعركة وسنواصل استهداف قادة التنظيمات الإرهابية
مسؤول أميركي: زعيم داعش فجر نفسه في بداية عملية الجيش الأميركي ما أدى إلى مقتله مع أفراد أسرته
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الكرملين: مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي تناولت الأزمة الاوكرانية والضمانات الأمنية لموسكو
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أوكرانيا: مستعدون للقيام بدورنا لحل الأزمة بين بلدين صديقين نجاورهما في البحر الأسود
البيت الأبيض يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي (أبو ابراهيم) في الغارة الأميركية بإدلب
الرئيس الأميركي جو بايدن: العملية أقصت إرهابيا من ساحة المعركة وسنواصل استهداف قادة التنظيمات الإرهابية
مسؤول أميركي: زعيم داعش فجر نفسه في بداية عملية الجيش الأميركي ما أدى إلى مقتله مع أفراد أسرته
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
منذ 20 mins
4 February، 2022
الرئيس عون
ميقاتي
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