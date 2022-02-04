ماسة سوداء عمرها مليار سنة تعرض للبيع في مزاد

ستعرض ماسة عمرها مليار سنة، يعتقد أنها الأكبر على وجه الأرض، للبيع في مزاد.

وتتنافس نظريات لتفسير أصل هذه الماسة التي يطلق عليها اسم “اللغز”، بينها فرضية أنها جاءت من الفضاء.

وتعتبر الماسة التي تزن 555.55 قيراطا ثقيلة جدا، حيث يقارب وزنها وزن موزة.

ويتوقع أن يجلب هذا الحجر الثمين 6 ملايين دولار في مزاد سوذبي في لندن بعد انتهاء المزايدات عليه التي تجري عبر الإنترنت وتغلق فترة التقدم بالعروض في الأسبوع القادم.

ويعد الألماس الداكن اللون “كاربونادو” (أو الألماس الأسود) من أقسى أنواع الألماس الطبيعي.

وعمر الألماس الأسود يتراوح عادة بين 2.6 إلى 3.2 مليار من السنوات، أي يعود إلى زمن ما قبل وجود الديناصورات. والأرض ذاتها يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة.l

المصدر: بي بي سي