كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 386.05 مليون والوفيات 6 ملايين و75684

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 386.05 مليون نسمة، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و75684.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

– الولايات المتحدة: 897383 وفاة و75644352 إصابة.

– الهند: 498983 وفاة و41803318 إصابة.

– البرازيل: 628960 وفاة و25793112 إصابة.

– فرنسا: 131588 وفاة و20147341 إصابة.

– المملكة المتحدة: 157730 وفاة و17607832 إصابة.

– روسيا: 703972 وفاة و12284564 إصابة.

– تركيا: 87884 وفاة و11900702 إصابة.

– إيطاليا: 147734 وفاة و11348701 إصابة.

– ألمانيا: 118365 وفاة و10494042 إصابة.

– إسبانيا: 94040 وفاة و10199716 إصابة.

وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

35 – العراق: 24455 وفاة و2233725 إصابة.

44 – الأردن: 13271 وفاة و1280106 إصابة.

48 – المغرب: 15464 وفاة و1138847 إصابة.

المصدر: وكالات